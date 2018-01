Emploi et insertion professionnelle

L'Agefiph prend acte des recommandations de la Cour des comptes

Après la publication par la Cour des comptes d’un référé portant sur l’intervention de l'Agefiph, l’Agefiph prend acte des recommandations "qui nourriront utilement la démarche de transformation qu'elle a d’ores et déjà engagée" à travers le plan stratégique dont elle s'est doté en février 2017.



Pour la Cour des comptes, le fonctionnement de l'AGEFIPH et du FIPHFP repose sur un modèle économique qui aboutit à une impasse financière : Plus l'insertion des personnes handicapées progresse, plus les ressources de ces organismes se réduisent mécaniquement, alors même que les dépenses ne diminuent pas dans les mêmes proportions. Ce qui rend nécessaire, si on souhaite les pérenniser, une réforme de leur cadre d’intervention et de leurs modalités de financement.



La Cour recommande donc de redéfinir les objectifs de la politique d’insertion professionnelle des personnes handicapées, de déterminer le modèle économique et de redéfinir les missions de ces organismes, en complémentarité avec les dispositifs de droit commun.



Les actions dans lesquelles l'Agefiph s'est d'ores et déjà engagée dans le cadre de son Plan stratégique "trouvent un écho dans ces recommandations" en particulier dans sa convention pluriannelle multipartite de mobilisation pour l’emploi des personnes en situation de handicap (2017-2020) qui pose des objectifs en matière de coordination et de renforcement des politiques d’accès à l’emploi et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. En 2018, l'Agefiph ambitionne de rénover son offre d’intervention, notamment, comme le suggère la Cour, en simplifiant l’accès à ses prestations et aides financières. Il est aussi prévu d'agir plus directement en direction des entreprises en internalisant à l'Agefiph leur accompagnement,



Dès à présent, le FIPHFP et l’Agefiph travaillent en étroite synergie dans le cadre d’une convention de coopération qui a pour objectif de renforcer à la fois la rationalité et la cohérence entre les actions des deux fonds.



Concernant le financement de la politique emploi handicap, l'Agefiph est également dans l'attente du rapport de la mission IGF-IGAS relatif au modèle économique des deux Fonds qui devrait apporter des propositions concrètes sur ce sujet.



Lire le communiqué de presse de l'Agefiph.