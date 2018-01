Emploi et insertion professionnelle

Ds pistes d'évolution pour améliorer le financement de l’insertion des travailleurs handicapés

L'IGAS et l'IGF se sont vu confier la mission d'examiner les perspectives d’évolution du mode de financement de l'Agefiph et du FIPHFP. Le mode de financement actuel des deux fonds repose sur une contribution des employeurs privés et publics assujettis n’atteignant pas le seuil légal de 6 % d’emploi de travailleurs handicapés. Depuis 2010, ces ressources se sont réduites, en conséquence de la hausse du taux d’emploi observé.



Le rapport rendu le 17 janvier propose des pistes d’évolution : simplifier la Déclaration de l’Obligation d’emploi de travailleurs handicapés (DOETH), révision de la règle de l’arrondi, faire reposer l’OETH sur la notion d’entreprise et non plus d’établissement, élargissement de l’assiette de calcul dans le secteur public… qui pourraient simultanément faciliter pour les employeurs leur déclaration et ouvrir des perspectives de recettes supplémentaires pour l’Agefiph et le FIPHFP.



L'Igas et l'IGF envisagent enfin de fusionner l’Agefiph et le FIPHFP en un établissement public unique. Voire même de confier la gestion de l’ensemble des fonds de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés à Pôle emploi.



En amont de la publication de ce rapport, l’Agefiph a engagé dans le cadre de son plan stratégique, une démarche de transformation dans une volonté d’efficacité accrue en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées.



Ce rapport va constituer une base de travail pour conduire ces transformations et favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.



Lire le rapport.